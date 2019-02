Volontari a Catania per la pulizia delle spiagge, l'iniziativa al litorale della Plaja

Sarà ripulita domani, 17 febbraio 2019, dai volontari di diverse associazione il litorale della Plaja, la spiaggia numero 1 di Catania. Appuntamento dalle ore 11 alle 14, dove Dusty sarà al fianco delle associazioni ambientalistiche Catania Climate Save, Catania Health Save, Catania Fish Save, Catania Animal Save ed Anonymus for the Voiceless, per ripulire la spiaggia.

Dusty metterà a disposizione guanti e sacchi per raccogliere i rifiuti spiaggiati in seguito alle mareggiate. L'iniziativa è aperta a tutti.

Un'opera di sensibilizzazione che segue le proteste di inizio gennaio, davanti alle Ambasciate e ai Consolati di 35 città del mondo, contro le politiche di deforestazione del presidente Bolsonaro, che cercano di distruggere la foresta pluviale amazzonica.

© Riproduzione riservata