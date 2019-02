Ancora paura sulla A19, auto in fiamme vicino al luogo dove è morto il magistrato Giovanni Romano

Ancora paura sulla A19 prima della galleria di Tremonzelli per un'auto che è andata a fuoco. Alla guida c'era un uomo di 67 anni che è riuscito a scendere dalla sua Renault Megane e a mettersi in salvo. L'incendio si è verificato sulla carreggiata in direzione Catania.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia stradale che ha fatto defluire il traffico in zona.

Proprio ieri, nello stesso tratto di autostrada, è morto un magistrato in servizio nella Procura di Enna, Giovanni Romano, di 39 anni. Un camion, che trasportava surgelati, prima ha travolto l'auto del magistrato, una Volkswagen Tiguan, poi è precipitato da un viadotto. L'autista del mezzo pesante, di 42 anni, è rimasto ferito ed è stato elitrasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata