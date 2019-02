Scordia, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti per 15 indagati

Operazione "Narcos" atto secondo. È stato contestato il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti per 15 dei 17 soggetti arrestati lo scorso 7 febbraio dai carabinieri della compagnia di Palagonia.

Militari dell'Arma che avevano fatto scattare le manette ai polsi ad alcune persone accusate di avere dato vita ad una organizzazione in grado di occupare tutte le piazze di spaccio di Scorda.

In sostanza il reato contestato in precedenza è stato riqualificato da concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

