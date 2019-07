Fiumefreddo, dalla Regione oltre 1 milione di euro per le case popolari di Ponte Boria

Assegnati dal governo Musumeci oltre un milione di euro per il risanamento degli alloggi popolari di Ponte Boria, a Fiumefreddo di Sicilia. Entro 120 giorni dovranno essere appaltati i lavori. Lo ha stabilito l'Assessorato regionale alle Infrastrutture, tramite un decreto, con cui ha assegnato i fondi ex Gescal all'Istituto autonomo case popolari di Catania, investendo così sul recupero degli edifici di via Regina del Cielo, mai finiti e in abbandono da oltre trent'anni.

"L'intervento che abbiamo destinato a Fiumefreddo - ha commentato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - riveste una duplice finalità: da un lato il governo Musumeci, dopo i fondi per le case di via Trieste a Giarre, cancella un'altra delle incompiute della zona jonica; dall'altro, risaniamo una ferita più che trentennale che ha impedito di mettere in campo politiche abitative concrete ed efficaci sul territorio".

Secondo il progetto, i lavori finanziati, dal valore complessivo di 1.070.587 euro, prevedono il risanamento strutturale e antisismico della palazzina A e il completamento degli alloggi.

