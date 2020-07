Rinasce a Catania il campo hockey di Nizzetti, Pogliese: "Un rilancio dopo il Covid"

"Riabbracceremo presto non solo l’hockey ma tante altre discipline sportive pesantemente sacrificate dall’emergenza Covid-19 - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - la proficua sinergia tra Coni, istituzioni e federazioni sportive portata avanti con competenza dall’assessore Sergio Parisi, riprende un percorso di sviluppo e sostegno per ritornare a fare sport ai massimi livelli a Catania. Questo avverrà anche grazie alla delibera della nostra Amministrazione che tende a valorizzare lo sport finanziando gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, promuovendo il turismo e i pernottamenti di atleti e accompagnatori, con sostegni economici agli organizzatori. Un’operazione che va ripresa e rilanciata dopo il forzato blocco per il corona virus, un’azione che serve a rilanciare anche il turismo, elemento di cui la nostra città ha urgente necessità".

Soddisfatto l’assessore allo Sport Sergio Parisi: "Un vero e proprio evento che s'inquadra in un contesto di riqualificazione di altre strutture sportive cittadine che stiamo lanciando. Si tratta di un percorso prioritario per riportare eventi di alto livello a Catania, come stavamo facendo prima del lockdown, con un importante piano di riqualificazione degli impianti sportivi, cito per tutti il Campo Scuola di atletica leggera e altri che annunceremo nei prossimi giorni, per mettere Catania a riferimento per lo sport dei prossimi anni, nel sud Italia e nel bacino Mediterraneo".

