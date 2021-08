Catania, l'ospedale Cannizzaro tra i fondatori della rete "Innovation Life Sciences"

L'Azienda ospedaliera Cannizzaro, con l'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia, è tra i fondatori del network 'Innovation Life Sciences Hub, una rete di eccellenze che aggrega 25 soggetti nazionali e internazionali con l'obiettivo di condividere ricerche, prodotti e servizi favorendo lo scambio di know-how e la condivisione dei risultati.

In risposta alle sfide del Pnrr - quali il rafforzamento della filiera della ricerca di base preclinica e clinica, l'innovazione dei servizi sanitari e della telemedicina - il progetto punta a consolidare una 'filiera innovativa' della sanità made in Italy. Nell'ambito del network, l'Azienda Cannizzaro svolge il ruolo di hub per le biobanche e si propone come centro di riferimento per la biologia molecolare in virtù dell'esperienza nella genomica in campo oncologico che consente, attraverso la profilazione genica, di personalizzare al meglio le terapie anticancro.

L'ospedale Cannizaro concorrerà così a promuovere sul territorio nazionale un ecosistema innovativo in cui operano in modo sinergico partenariati pubblici e privati d'eccellenza, supportando la sperimentazione di nuovi modelli di servizi per la salute che tengano conto anche dell'emergenza Covid-19 e favoriscano il trasferimento dei risultati della ricerca a realtà pubbliche e private.

L'iniziativa è stata promossa dal Medical Center dell'Università di Pittsburgh e comprende, tra gli altri soggetti: la Fondazione Rimed, l'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica (Irib) del Cnr che ha sede a Palermo, l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Laboratori Nazionali del Sud (Infn-Lsn), le Università di Catania e Palermo, l'AO Papardo di Messina, il Centro di Competenza BI-REX, la rete di Alleanza contro il Cancro e tanti altri.

© Riproduzione riservata