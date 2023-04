«Spaccia in sella allo scooter»: arrestato a Catania

A Catania ieri sera intorno alle 21 la polizia di Stato ha arrestato un uomo sorpreso in viale Libertà a bordo di uno scooter con sotto il sellino un borsello contenente 24 dosi di marijuana, tre di cocaina e sedici di crack, tutte confezionate in bustine trasparenti e pronte per essere smerciate, per un peso complessivo lordo di 68 grammi di marijuana, 2,12 di cocaina e 9 di crack. Accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto ai domiciliari dal pm di turno. All’uomo gli agenti hanno anche sequestrato 490 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel corso del controllo al cellulare dell’uomo giungevano diversi messaggi da assuntori e clienti che fissavano appuntamenti per l’acquisto dello stupefacente. In una perquisizione in casa dell’uomo stato trovato un taccuino con nomi e indirizzi degli acquirenti, cifre e quantitativo della sostanza ceduta. Il motociclo è risultato privo di assicurazione.

