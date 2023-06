L’altalena di Nino Martoglio chiude la stagione del Teatro Stabile catanese

Dal 20 al 25 giugno va in scena a Sala Verga (e non a Palazzo Platamone, come annunciato in precedenza) l’ultimo spettacolo della Stagione 2022/2023 del Teatro Stabile di Catania. Uno spettacolo molto atteso: L’altalena che vede in scena uno degli attori più noti e più amati della Sicilia, Tuccio Musumeci. Al suo fianco i grandi Miko Magistro e Guia Jelo. L’Altalena o Voculanzicula è un testo di Nino Martoglio scritto nei primi anni del Novecento. La commedia narra la storia di una giovane orfana, Ajtina, che abbandonata dal cosiddetto fidanzato, Mariddu, cerca conforto ed aiuto nella famiglia di lui, non trovandolo nella madre, Donna Flavia, ma soltanto nel fratellastro, Neli. Mariddu, ingelositosi, la ferisce e viene arrestato. Quando esce dal carcere vorrebbe riallacciare la relazione, ma Ajtina, a quel punto, preferisce il fratellastro Neli che durante quel lungo periodo, l’ha aiutata ad andare avanti con grande generosità, palesandole il suo amore seppur con tanta timidezza.

“Una storia d’altri tempi – scrive nelle note di regia il regista Giuseppe Romani - quasi una sceneggiata in termini drammaturgici. Senonché Martoglio inserisce nel plot narrativo due personaggi, i cosiddetti giovani di barbiere al servizio del principale Neli, costruendo tutta una serie di situazioni divertenti. In questo senso la tradizione ha visto sempre attori maturi interpretare i sopracitati due ruoli in origine pensati come giovani. Non sono, allora, i toni patetici ad avere decretato il successo della commedia ma l’irresistibile comicità che emerge dalle varie scene. Ecco perché, nella storia delle messe in scena di questa commedia, i primi attori del teatro siciliano hanno voluto interpretare il ruolo di Nino così come i grandi comici quello di Piturru. Ed ecco perché L’Altalena ha avuto sempre grande spazio nel repertorio delle compagnie siciliane. La sua realizzazione rinnova una gloriosa tradizione teatrale che coinvolge da sempre gli spettatori. Siamo convinti, senza presunzione ma con molto rispetto per il passato, che anche questa volta sarà così”.

L'altalena di Nino Martoglio

con Tuccio Musumeci Miko Magistro, Guia Jelo e con Filippo Brazzaventre, Carmela Buffa Calleo, Agata Montagnino, Santo Pennisi, Emanuele Puglia, Santo Santonocito, Luana Toscano

regia Giuseppe Romani

scene e costumi Giuseppe Andolfo

musiche Carmen Failla produzione Teatro Stabile di Catania, Teatro della Città|Centro di Produzione Teatrale

Le rappresentazioni

martedì 20 giugno ore 20,45

mercoledì 21 giugno ore 17,15

giovedì 22 giugno ore 20,45

venerdì 23 giugno ore 17,15

sabato 24 giugno ore 20,45

domenica 25 giugno ore 18,30.