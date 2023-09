Tre arresti per droga nel quartiere Pigno a Catania, uno è minorenne

Tre persone arrestate, rispettivamente di 54, 18 e 17 anni, sono il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catania nel quartiere Pigno. Gli arrestati devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minorenne anche di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti dopo aver appreso che i tre avevano allestito una piazza di spaccio nel quartiere, dove avevano una roccaforte in un appartamento al primo piano di un palazzo di via Sanguinelli.

Il 54enne è stato bloccato mentre era alla guida di un’auto. I due giovani sono stati bloccati al termine di un inseguimento dopo che il loro scooter ha investito l’auto dei militari. Il18enne ha tentato di disfarsi 6 grammi di cocaina in pietra, 8 grammi di cocaina - crack e un bilancino digitale di precisione. Il minorenne aveva 190 euro in banconote da vario taglio e un mazzo di chiavi che ha consentito di accedere all’appartamento. I militari hanno trovato una porta d’ingresso blindata, preceduta da un cancello in ferro, un sofisticato impianto di videosorveglianza.

I tre pusher sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, rispettivamente ordinaria e per i minorenni, che per i due maggiorenni ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari e per il minorenne ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari in una comunità per minori.