Misterbianco, lite tra fratello e sorella: i carabinieri denunciano l’uomo e gli sequestrano un fucile

I carabinieri, intervenuti a Misterbianco per sedare una lite tra due fratelli, una 49enne ed un 46enne, per una questione relativa al contatore dell’acqua delle loro abitazioni, hanno sequestrato al più giovane dei due un fucile Browning calibro 12, in parte smontato, appartenuto al padre defunto. L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di arma da fuoco.