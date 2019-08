Memorial Salmeri, a Milazzo vince il Catania

Il Catania ripete il successo del 2015, quando vinse, ma a dicembre, la prima edizione del Memorial «Marco Salmeri», un calciatore locale scomparso tragicamente nel 2015 in seguito ad un incidente stradale. Gli etnei, con solo 4 elementi della prima squadra e in panchina Maurizio Tacchi, il vice di Andrea Camplone, prima si sono imposti per 8-7, dopo i calci di rigore, sulla 1937 Milazzo, formazione di Eccellenza.

I 45 minuti di gioco si erano conclusi 1-1 con reti di Distefano per il Catania e di Alessio Di Stefano per i milazzesi. Buona la prestazione del portiere locale che ha impedito al Catania di concretizzare le numerose occasioni da gol. fatale l'errore dal dischetto di Mannino.

Nell'altro incontro i rossazzurri hanno battuto 2-0 il Milazzo di Promozione. A segno Rossetti, su rigore, e Castiglia. Nel confronto diretto il Milazzo ha prevalso sul 1937 Milazzo per 1-0, con rete di Rasà al 10'. La squadra di Niko Caragliano è apparsa già in discrete condizioni di preparazione atletica e di gioco, mentre l'undici di Michele Cataldo, che sperava nel ripescaggio in Serie D, ha mostrato i limiti di un organico ridotto e con poco allenamento nelle gambe.

