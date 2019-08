Micidiale Catania: 6-3 in casa dell'Avellino, perde la Sicula Leonzio

Punteggio tennistico per il Catania che si impone ad Avellino per 6-3 al termine di un match ben giocato. Partita equilibrata nel primo tempo con gli etnei che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1. In rete Matteo Di Piazza al 25esimo, raddoppio di Francesco Lodi 5 minuti più tardi e rete di Diego Albadoro al 35esimo.

Nel secondo tempo il Catania ha dilagato. In gol ancora Matteo Di Piazza al 50esimo, Welbeck al 69esimo, Mazzarani al 72esimo e tre minuti dopo sesta rete degli etnei con Bucolo.

Reazione finale dell'Avellino che accorcia le distanze con Di Paolantonio al 77esimo e all'81esimo su rigore. Sconfitta in casa per la Sicula Leonzio, che cade contro il Bari: finisce 2-0 per i pugliesi, tra i favoriti per la promozione in serie B.

