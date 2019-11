Serie C, il Catania crolla a Catanzaro: nuova sconfitta esterna

Sonora sconfitta del Catania a Catanzaro: 3-0 il risultato finale di una partita in cui gli etnei non hanno quasi mai tirato in porta. Tra i rossazzurri espulso Bucolo.

I gol tutti nella ripresa: all'11esimo Celiento su un cross da desta, sul quale Biagianti non è arrivato a chiudere. Il raddoppio al 14esimo con Tascone e nel recupero il gol dell'ex Nicastro.

Il Catania, in classifica, scivola all'undicesimo posto e se non invertirà la marcia i play off rimarranno soltanto un sogno.

