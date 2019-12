Serie C, Catania: "Siamo in regola con stipendi e imposte"

I tifosi del Catania sono con il fiato sospeso in merito al futuro della società etnea. Oggi, una nuova precisazione da parte della società.

"Il Calcio Catania ribadisce che alla scadenza del 16 dicembre 2019 ha regolarmente corrisposto tutti gli stipendi e le imposte dovute. E’ stata anche rispettata la scadenza del pagamento della seconda rata della 'rottamazione' e di tutti gli adempimenti fiscali. Non vi è dunque alcuna udienza, ne il 7 gennaio 2020 ne in altra data, che riguardi la nostra società". Lo precisa la società etnea in merito ad alcune indiscrezioni di stampa sul futuro del club.

