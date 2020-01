Calcio Catania, il Comitato d'acquisto del club formalizza la proposta

La cordata che vuole acquistare il Catania si fa avanti. Dando seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi, il "Comitato promotore per l’acquisizione del Calcio Catania" ha inviato questa sera una Pec per formalizzare la propria manifestazione d’interesse nell’acquisizione del club di proprietà di Nino Pulvirenti.

E’ stato lo stesso sodalizio a confermarlo in una nota che specifica come il documento sia stato inoltrato anche a Finaria, holding alla quale fanno capo le attività imprenditoriali di Pulvirenti, e Meridi, società della medesima holding che gestisce i punti vendita della grande distribuzione alimentare a marchio Forté, e per la quale è stato chiesto l’accesso all’amministrazione straordinaria.

«Lo studio legale Castelli e lo studio Paladino - si legge, nel comunicato - su incarico del Comitato Promotore per

l'acquisizione del Catania Calcio, in sinergia con gli imprenditori che vogliono investire nell’acquisto del Calcio

Catania, rendono noto di avere inviato alle 19,50 del 7 gennaio 2020, al Calcio Catania Spa e per conoscenza a Finaria e Meridi, la Pec con la manifestazione d’interesse».

© Riproduzione riservata