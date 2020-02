Serie C, vince la Sicula Leonzio a Monopoli. Pari per il Catania contro la Ternana

Vittoria esterna per la Sicula Leonzio impegnata nel campionato di Serie C: battuto per 1-0 il Monopoli con gol di Facundo Lescano al 70esimo. Pareggia, invece, il Catania che in casa è fermato dalla Ternana per 0-0.

RISULTATI: Casertana - Vibonese 1-2 Catania - Ternana 0-0 Cavese - Bari 1-1 Monopoli - Sicula Leonzio 0-1 Picerno - Bisceglie 1-0 Reggina - Paganese 3-0 Rende - Avellino 0-1 Rieti - Teramo 0-2 Viterbese - Potenza 1-3 V. Francavilla - Catanzaro 4-0

CLASSIFICA: Reggina 63 punti; Bari 55; Monopoli 51; Ternana, Potenza 49; Catanzaro 42; Teramo 40; Catania 38; Virtus Francavilla 37; Vibonese, Viterbese 35; Paganese, Avellino, Cavese 34; Casertana 31; Picerno 29; Sicula Leonzio 22; Bisceglie 19; Rende 17; Rieti 12. Rieti 5 punti di penalizzazione.

