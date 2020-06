Catania calcio, arriva il via libera: parteciperà ai play off di serie C

Ormai è ufficiale. Il Catania parteciperà ai play off. Alla scadenza del termine ultimo per comunicare un’eventuale rinuncia, la società rossazzurra ha sciolto la riserva e deciso di prendere parte agli spareggi promozione del campionato di Serie C.

Il via libera, messo in forse dalla delicata situazione economica attraversata dal club, rimette dunque in moto la squadra etnea, i cui allenamenti sono stati sospesi sino a domenica 14.

L'avversario dei rossazzurri nel primo turno degli spareggi, da disputare in gara secca il primo di luglio al Massimino a porte chiuse, si conoscerà il 27 giugno, giorno nel quale verrà disputata la finale della Coppa Italia di Serie C tra Ternana e Juventus Under 23: se gli umbri dovessero perdere il Catania affronterà il Francavilla, qualora invece vincessero accederanno direttamente alla fase nazionale liberando un posto nel tabellone e accoppiando così la Vibonese agli etnei.

In quest’ultimo caso la formazione di Lucarelli accederebbe direttamente al secondo turno visto che i calabresi hanno deciso di rinunciare ai play off.

