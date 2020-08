Catania calcio, Le Mura nuovo amministratore unico della squadra

Riunitasi oggi nella sede sociale di Torre del Grifo, l’assemblea dei soci del Calcio Catania S.p.A. ha provveduto a nominare amministratore unico Nico Le Mura.

"La scelta dell’organo amministrativo in forma monocratica è naturalmente indotta dall’esigenza di semplificare i processi decisionali ed operativi in questa cruciale fase, caratterizzata dalla chiusura della procedura concordataria e dall’imminente scadenza dei termini per l’iscrizione al campionato Serie C 2020/21 - si legge in una nota del club etneo - Entro la fine del mese, l’assemblea dei soci nominerà il Consiglio di Amministrazione, che svilupperà i piani strategici aziendali e sportivi in vista della prossima stagione".

