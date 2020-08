Calcio, il Catania giocherà in Serie C: arriva l'ok dalla Figc

Il Catania giocherà nel campionato di Serie C 2020-2021. Lo hanno comunicato alla società, e per conoscenza alla Lega Calcio, la Commissione Vigilanza Società di Calcio (Covisoc) e la Commissione Criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi che hanno dato parere favorevole dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società.

Risultano soddisfatti, in particolare, i criteri infrastrutturali, sportivi ed organizzativi, legali ed economico-finanziari, non sussistendo motivi ostativi all’ottenimento della licenza nazionale. Per il Calcio Catania, che ne dà notizia, «alla luce di una situazione che meno di un mese addietro era gravemente compromessa, l’avvenuta iscrizione al prossimo torneo rappresenta idealmente il compimento di un 'miracolò aziendale e sportivo». «Ai nostri tifosi, che hanno trascorso mesi di sofferenza nell’incertezza - aggiunge il club - il sincero ringraziamento della società, già all’opera per lo sviluppo del progetto in vista di nuove e appassionanti sfide».

