Catania calcio, Raffaele sarà il nuovo allenatore

Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Catania, club che milita nel campionato di Serie C. A renderlo noto è stato lo stesso club etneo attraverso una nota. Il tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, nelle ultime due stagioni in Serie C alla guida del Potenza, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo.

"Abbiamo scelto Giuseppe Raffaele - ha spiegato il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino - valutando anzitutto la sua idea di calcio, sempre propositiva, la riconoscibilità della sua impronta tattica e la capacità di valorizzare le individualità nel contesto delle superiori esigenze del collettivo. Il contratto è annuale ma prevede un’opzione a favore del nostro club per la stagione 2021/22: considerando la parabola ascendente della carriera del neo-allenatore rossazzurro, abbiamo voluto individuare nel presente, così, anche una strada per il futuro", ha concluso il dirigente etneo.

