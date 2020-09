Quattro punti di penalizzazione al Catania da scontare nella stagione 2020/21: "Faremo ricorso"

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una penalizzazione di 4 punti al Catania, da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Per il club rossazzurro, che milita in Serie C, anche un’ammenda di 500 euro.

Sanzioni che arrivano in seguito al deferimento su segnalazione della Covisoc dello scorso 10 settembre. Quattro mesi di inibizione, invece, per l’allora l'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società, Giovanni Luca Rosario Astorina.

L'attuale amministratore unico degli etnei, Nico Le Mura, ha annunciato che il club presenterà ricorso. "Si tratta di una penalizzazione riconducibile, come noto, ad alcuni inadempimenti della precedente gestione. Dopo la pubblicazione delle motivazioni, presenteremo il nostro ricorso alla Corte Federale d’Appello", le parole di Le Mura.

