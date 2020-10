Coronavirus, quattro positivi nel Catania: uno fa parte della squadra

Quattro casi positivi al Covid-19 sono stati accertati nel Calcio Catania dopo l’ultima serie di tamponi, eseguita dal gruppo rossazzurro prima della partenza per la trasferta in Puglia con la Virtus Francavilla. valida per la serie C. Delle quattro positività, emerse in seguito agli esami ai quali si sono sottoposti tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori del club, soltanto una è lievemente sintomatica. Una positività, asintomatica riguarda il gruppo squadra.

Come comunicato dalla società, «secondo le disposizioni vigenti, si è provveduto prontamente all’isolamento delle persone contagiate» e «il Calcio Catania sta espletando ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale».

© Riproduzione riservata