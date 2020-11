Il Catania non si riprende: arriva una sconfitta anche a Teramo

Altra brutta prestazione del Catania, che perde contro il Teramo e non risponde di certo in maniera positive alle critiche che erano arrivate agli etnei dopo la brutta prova di Palermo. Stavolta agli uomini di Raffaele non è riuscita neanche di strappare un punto come era successo al "Barbera", visto che al "Bonolis" i rossoazzurri non sono riusciti a rispondere al gol di Ilari al terzo minuto del primo tempo.

Il Catania nel secondo tempo non è riuscito a sfruttare una delle tante situazioni offensive con Reginaldo e nel finale con Zanchi quelle più grosse. Insomma, delude ancora questa squadra che ormai da anni aspetta il decisivo salto di qualità e con una situazione societaria che, finalmente, appare quantomeno più serena rispetto agli ultimi tempi. Con la terza sconfitta su 8 gare di campionato l'allenatore Raffaele e i giocatori dovrebbero provare a dare una svolta alla situazione.

