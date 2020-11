Calcio Catania, tre casi di positività al Covid nello staff

Sono tre i casi di Covid-19 nello staff del Calcio Catania. La società fa sapere che in seguito dei test molecolari effettuati ieri, il portiere Miguel Angel Martinez, un componente dello staff sanitario e un magazziniere sono risultati positivi.

I tre, tutti asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare. La squadra rossazzurra è invece partita per la Campania in vista della sfida in trasferta contro l’Avellino, in programma domani allo stadio stadio Partenio-Lombardi e valevole per la tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie C.

Il calcio d’inizio del match, originariamente fissato per le 15, è stato posticipato alle 17.30. Nel rispetto della normativa vigente e del protocollo, prima della gara con gli irpini tutti i componenti del gruppo squadra rossazzurro si sottoporranno a un nuovo ciclo di tamponi.

