Sarao la sblocca nel finale, il Catania vince anche a Potenza

Grazie a una rete di Sarao a sei minuti dal termine, il Catania ottiene tre punti importantissimi nella corsa playoff battendo 1-0 il Potenza in trasferta. Con l'ottava vittoria in campionato gli etnei si portano a quota 26 punti esattamente come il Catanzaro, occupando la quinta piazza in classifica.

Proprio il Catanzaro sarà il prossimo avversario dei rossoblù di Raffaele: la sfida è in programma mercoledì 23 dicembre al Massimino, con un successo i siciliani potrebbero ambire al terzo posto momentaneamente occupato dal Teramo.

TABELLINO

POTENZA-CATANIA 0-1

Reti: 84' Sarao.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Di Somma, Zampa; Coccia (86° Nigro), Coppola, Sandri, Ricci (69° Di Livio), Panico; Compagnon (72° Volpe), Cianci. In panchina: Santopadre, Brescia, Romei, Spedalieri, Viteritti, Iacullo, Fontana, Lauro, Lorusso. All: Capuano.

CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi; Calapai, Rosaia (68° Dall'Oglio), Welbeck, Piovanello (68° Reginaldo), Biondi (89° Pellegrini); Piccolo (80° Izco), Sarao. In panchina: Martinez, Della Valle, Panebianco, Albertini, Manneh, Gatto, Vrikkis. All: Raffaele.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

ASSISTENTI: Pappagallo e Dell'Olio di Molfetta.

QUARTO UOMO: Cascone di Nocera.

NOTE. AMMONITI: Sandri, Ricci (Potenza); Piovanello, Welbeck (Catania). RECUPERO: 0; 5'.

