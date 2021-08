Il Catania non paga gli stipendi: lo spettro del -2 in classifica

Si preannuncia un altro campionato con partenza ad handicap per il Catania calcio. Il -2 in classifica, infatti, appare scontato. La società etnea ieri non è riuscita a pagare circa 400.000 euro di stipendi ed altre spettanze federali. Automatico in questo caso il deferimento e la penalizzazione, anche se la dirigenza etnea quasi sicuramente farà ricorso, richiamandosi alle cause di forza maggiore.

Lo stesso Catania, infatti, ha precisato che non è stato possibile provvedere al pagamento «a causa di un pignoramento subito per effetto di debiti pregressi; malgrado il lavoro già svolto e gli sforzi profusi, la risoluzione del problema non si otterrà in tempo». Nonostante tutto, i soci della Sigi assicurano che continueranno a lavorare per ricostruire e ripartire da basi più solide. Sembra, infine, prossima la conclusione della trattativa con un imprenditore che dovrebbe apportare nuove risorse economiche. Per «garantire un apporto per il riequilibrio economico-finanziario del Calcio Catania». Sta per scadere, inoltre, il termine di 30 giorni stabilito con il possibile partner maltese, che deve valutare l’acquisizione societaria tramite una prima trance di 500.000 euro.

