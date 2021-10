Esordio vincente per l'Acr Messina di Capuano, il Catania pareggia con la Virtus Francavilla

Giornata agrodolce per i club siciliani impegnati nel turno numero 9 del campionato di serie C. Al tonfo esterno del Palermo, che al "Liguori" di Torre del Greco incassa tre gol dalla Turris (adesso al terzo posto), risponde il Messina che vince 3-2 sul terreno di gioco del Potenza. I giallorossi dell'Acr subiscono il vantaggio dei lucani al minuto 33 con la rete di Ferreira ma ribaltano lo score negativo con le reti di Puttini (37') e Adorante (14' della ripresa). Nuova parità con il gol del Potenza firmato da Banegas al 22'. Il tris che vale l'intera posta in palio per l'Acr Messina arriva a sei minuti dalla fine con Fofana. Esordio vincente, quindi, per Eziolino Capuano sulla panchina dei giallorossi al posto dell'esonerato Sullo. Il Catania, invece, non va oltre l'1-1 sul campo della Virtus Francavilla (prossimo avversario del Palermo al Barbera). Padroni di casa avanti all'11' con Delvino, prima del pari degli etnei con il calcio di rigore trasformato da Moro.

Il Bari consolida il primato in vetta

Il Bari consolida il primato in vetta alla classifica con il 3-1 rifilato in trasferta al Campobasso. Bene anche il Catanzaro che supera 3-0 il Taranto. L'Avellino porta via un punticino dal match di Avellino (1-1). Il Foggia di Zeman, reduce dal ko con il Palermo, vince di misura il derby casalingo contro il Monopoli. Colpaccio esterno del Picerno che supera 3-2 al "Menti" la Juve Stabia. Prosegue la favola del Monterosi che vince 1-0 ai danni della Paganese. La Vibonese vince 2-0 contro il Latina.

Mercoledì turno infrasettimanale

Mercoledì 20 ottobre la serie C torna in campo per la decima giornata con il turno infrasettimanale. Palermo che, come detto, ospita (ore 21) la Virtus Francavilla; l'Acr Messina riceve la Vibonese (17.30). Il Catania gioca alle 21 in casa contro l'Avellino. Grande attesa allo stadio "San Nicola" di Bari per l'arrivo del Foggia per un derby che promette spettacolo.

