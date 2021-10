Palermo ok, pareggiano Catania e Acr Messina. Derby record Bari-Foggia

Una vittoria e due pareggi. Questo il bilancio del mercoledì serale di serie C che ha visto impegnate le tre squadre siciliane nel girone C. Il Palermo con il gol di Brunori e in dieci uomini per l'espulsione di Perrotta supera la Virtus Francavilla (i pugliesi hanno chiuso il match in 9) e sale al sesto posto in classifica con 16 punti, due lunghezze in più dell'avvesario di ieri sera. Scoppiettante pareggio casalingo per il Catania che chiude sul 2-2 la sfida contro l'Avellino. Etnei avanti al 7' con la rete di Moro, prima del pareggio degli irpini al minuto con Plescia. Nella ripresa (12') i siciliani si riportavano avanti con Dos Santos ma a tre minuti dal termine il gol di Silvestri ristabiliva la parità. Gara a tratti nervosa con un'espulsione per parte (al 30' del secondo tempo cartellino rosso per Canapai per ospiti e Kanoute per i rossazzurri). Si chiude a reti inviolate, invece, la sfida tra l'Acr Messina e la Vibonese (prossimo avversario del Palermo). I siciliani di Capuano non vanno oltre lo 0-0.

Presenze record per il derby Bari-Foggia

C'era grande attesa per la sfida tutta pugliese tra Bari e Foggia. Al "San Nicola" torna dopo quattro anni il derby ed è record di presenze con ben 20 mila tifosi sugli spalti per assistere al confronto tra biancorossi e rossoneri. Il precendente primato di presene in un impianto sportivo di serie C era stato stabilito nella stagione 2014-2015 con Salernitana-Benevento. Ieri le due squadre si sono divise la posta in palio: alla rete di Maita (43') per i padroni di casa ha fatto seguito il pareggio dei "satanelli" di Zeman con Ferrante al 25' della ripresa. Bari che consolida il primato in vetta con 24 punti.

Vittorie per Monopoli e Catanzaro. Campobasso corsaro

Negli altri risultati, il Catanzaro espugna il campo del Latina (2-0 con gol di Vazquez su rigore e Scognamillo) e si porta al secondo posto, a -4 dalla capolista. Vittorie per Picerno (2-0 al Monterosi) e Monopoli (decide il penalty di Mercadante). Colpaccio esterno del Campobasso che vince 3-2 al "Liguori" contro la Turris. Vince anche il Taranto che porta a casa tre punti nel derby contro la Fidelis Andria (2-1). Prosegue il proprio cammino la Paganese che in casa liquida la pratica Potenza (2-0). Domenica l'undicesima giornata con il Palermo impegnato sul terreno di gioco della Vibonese. Il Catania in trasferta contro il Monterosi e l'Acr Messina farà visita alla Juve Stabia. Toccherà al Bari sfidare la Virtus Francavilla lontno dal "San Nicola".

