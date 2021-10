Poker del Trapani, l'Fc Messina vince allo scadere: l'Acireale piega il Giarre nel derby

Turno infrasettimanale ieri (mercoledì 20 ottobre) per la serie D con la gare della settima giornata del girone I nel quale sono impegnate le squadre siciliane. Bene, benissimo il Trapani che vince 4-1 contro il Santa Maria Cilento e risale in classifica. Per la formazione di Moschella le reti di De Felice (doppietta, uno su rigore), Gatto e Bonfiglio. Gol degli ospiti (in dieci per l'espulsione di Gargiulo) di Cunzi. Troina corsaro sul campo della Cittanovese (2-1). bene anche l’Fc Messina che, allo scadere, porta via l'intera posta in palio contro il Portici. Vince anche l'Acireale che supera 2-0 il Giarre. Il Paternò supera 1-0 il Licata e affianca il Gelbison (2-1 al Lamezia) al primo posto con 17 punti.

Pokerissimo del Rende alla Sancataldese

Nelle altre partite il Biancavilla cede 3-0 sul terreno di gioco della Cavese, si chiude in parità Real Aversa-San Luca. Rende a valanga ai danni della Sancataldese sconfitta 5-1. In classifica l'Acireale sale al terzo posto con 14 punti. Il Trapani affianca il Licata a quota 10. Ultimo posto sena punti per Troina e Sancataldese.

© Riproduzione riservata