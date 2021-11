Sarà recuperata mercoledì 10 novembre, con inizio alle 20.30, Catania-Vibonese, gara valida per la dodicesima giornata del girone G del campionato di calcio di Serie C prevista per il 31 ottobre scorso, ma che era stata rinviata per il maltempo. Lo ha reso noto la Lega italiana calcio professionistico

© Riproduzione riservata