Acireale, Licata e Trapani pareggiano, bene il Messina

Il Messina vince 2-1 il match allo stadio "Scoglio" contro la Sancataldese e sale al quindicesimo posto in classifica di serie D. I giallorossi a segno con Orlando e Gabionetta, gli ospiti hanno accorciato le distanze con Sinatra. Molti pareggi per le altre squadre siciliane impegnate nella decima giornata del girone I. L'Acireale non va oltre il 2-2 in trasferta sul campo del Castrovillari (reti di Tumminelli e Russo) e si attesta al quarto posto in graduatoria. Identico risultato, ma in casa, per il Licata che impatta con la Cavese (a segno Minacori e Currò). Si chiudono a reti inviolate, invece, la sfide Troina-Trapani e San Luca-Paternò.

Gelbison allunga in vetta, Lamezia corsaro a Portici

Il Gelbison prosegue la marcia al comando della classifica. La squadra salernitana vince 2-0 in casa contro il Real Aversa e sale a quota 26 punti. Al secondo posto sale il Lamezia Terme che espugna il campo del Portici (rete decisiva di Haberkon) e si porta a -4 dalla vetta. Negli altri risultati il Città di Sant'Agata vince 2-1 in trasferta ai danni del Biancavilla, il Cittanova vince 3-1 a Giarre, il Santa Maria del Cilento supera 3-2 il Rende.

Classifica: Gelbison 26 punti, Lamezia 22, Cavese 21, Acireale 19; Cittanova, Paternò, Real Aversa 18; Santa Maria del Cilento, Sant'Agata 17, Portici 14, Licata, San Luca 13, Trapani 12, Rende, Messina 8, Castrovillari 7, Giarre 5, Biancavilla 4, Sancataldese 3, Troina 2 (-6).

© Riproduzione riservata