Il Calcio Catania è salvo, Benedetto Mancini è il nuovo proprietario della squadra

Il Calcio Catania è salvo. Scongiurato il baratro della squadra dopo che il tribunale ha autorizzato l'imprenditore romano Benedetto Mancini ad acquisire il club per 510 mila euro.

L'arrivo del nuovo proprietario mette fine alla profonda crisi della squadra etnea iniziata quando, il 22 dicembre del 2021, il tribunale aveva dichiarato il fallimento del club, dando il via a un esercizio provvisorio prorogato quattro volte per permettere ai curatori fallimentari di gestire l’attività ordinaria, principalmente allenamenti e gare della prima squadra e delle formazioni giovanili.

Mancini era già stato avvistato allo stadio Massimino in occasione di Catania-Virtus Francavilla e adesso avrebbe già pronto il nuovo logo della squadra. L'imprenditore romano, attivo nel settore turistico, commerciale e termale non è un nome nuovo nel mondo del calcio. Negli anni passati tentò l'acquisto del Latina, quando la squadra militava in Serie B, ma dopo aver versato la prima tranche di 72.000 euro, non perfezionò l'acquisto non pagando i restanti 684 mila euro.

Nel gennaio dello scorso anno Mancini fu protagonista della scalata al Rieti Calcio ma anche in questo caso alla fine si defilò.

In occasione delle ultime elezioni comunali a Roma, il nuovo patron del Catania è stato uno dei candidati nella lista di Enrico Michetti, senza poi essere eletto.

