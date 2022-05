Catania, il Comune pubblica il bando per assegnare il titolo della squadra di calcio

Il Comune di Catania ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per l’iscrizione di una squadra di calcio al campionato interregionale di serie D, da sottoporre , in seguito, alla approvazione della Figc. Il documento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, www.comune.catania.it, alla voce Avvisi della home page. Le domande dovranno pervenire entro le 13 del 18 giugno alla mail certificata comune.catania@pec.it. A rendere noti i contenuti della manifestazione di interesse sono stati il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’assessore allo Sport, Sergio Parisi.

© Riproduzione riservata