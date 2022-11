Catania, nuovi lettori ottici allo stadio Massimino: «Si ridurranno i tempi di attesa»

In una nota del Catania calcio, il club rende noto che allo stadio "Angelo Massimino", ex Cibali, sono stati installati i nuovi lettori ottici che consentono di leggere i qr delle tessere degli abbonati, facilitando il riconoscimento e quindi l'ingresso all'interno dell'impianto.

Di seguito la nota del club etneo: «Sono stati installati nuovi lettori ottici allo stadio “Angelo Massimino” di Catania al fine di facilitare e rendere più rapido l'ingresso per gli abbonati in possesso della tessera. Gli interventi, completati ieri, permetteranno già da domenica ai tifosi in possesso dell’abbonamento e del necessario segnaposto di semplificare le procedure di verifica del titolo e i tempi d’attesa per l’accesso all’impianto saranno ridotti».

