Prima sconfitta per il Catania, il Trapani vince sul gong, per il Canicattì gara stregata

Arriva in Campania la prima sconfitta del Catania in Serie D, che perde per 2-1 a Castellabate, in provincia di Salerno, sul campo del Santa Maria Cilento. Vince invece il Trapani con una rete al 6' di recupero: tre punti pesantissimi contro una delle squadre più forti del campionato, la Vibonese. Sconfitto in casa dal Cittanova il Canicattì, con coda polemica per una decisione arbitrale non condivisa dai siciliani.

La caduta della capolista

Prima sconfitta stagionale per il rinato Catania, che sta dominando il torneo di Serie D. Il Santa Maria Cilento è su di giri, tiene testa alla prima della classe e, dopo due pericoli scampati su conclusioni di Sarao, passa in vantaggio, al 36' del primo tempo. Segna Bonanno di testa dal limite dell'area, sfruttando un traversone di Catalano e anticipando Bethers, che esce e si perde a metà del guado. Il Catania comunque reagisce e pareggia dopo 3' con Palermo, lesto a calciare in rete una palla ribattuta dalla difesa dei campani dopo una mischia sotto porta. Ma che per gli etnei non è giornata si vede anche al 43', quando ancora Catalano dalla sinistra pennella un tiro a giro che si spegne fuori dalla porta. Secondo tempo ancora con i padroni di casa battaglieri: il gol del definitvo 2-1 arriva al 31' con il neo entrato Tandara. L'azione nasce ancora dalla sinistra dal piede di un indemoniato Catalano, Tandara arpiona la palla e si gira bene, la sua conclusione è ribattuta, ma da terra l'attaccante riesce a infilare in porta.

Il Trapani all'ultimo respiro

Sembra ormai un'occasione sprecata per il Trapani, ma al minuto 6 del recupero del secondo tempo Carboni sigla la rete del 2-1: il Trapani batte la Vibonese. I granata erano passati in vantaggio dopo appena 5 minuti con Musso di testa, sugli sviluppi di una punizione calciata da Marigosu. La Vibonese aveva reagito e chiuso il Trapani sulla difensiva, ma i calabresi si erano resi veramente pericolosi solo in un paio di occasioni, al 12' con un colpo di testa di La Torre respinto da Summa e sul finire della prima frazione con Scafetta, sprecone sull'assist dell'ottimo Balla. Anche la ripresa era scivolata via, quasi fino alla fine del tempo regolamentare, senza grossi grattacapi per i padroni di casa. Ma al 90' la Vibonese all'improvviso aveva trovato il guizzo giusto per pareggiare, con Sparandeo, di testa, su punizione calciata ancora da Balla. A quel punto, la reazione dei ragazzi di Monticciolo è stata veemente e al minuto 96, su corner di Kosovan, Gonzalez ha fatto da sponda di testa per Carboni, che ha stoppato la palla e ha calciato sotto la traversa. Tripudio granata.

Canicattì, giornata amara

Il Canicattì viene battuto sul proprio campo dal Cittanova, ma contesta vivacemente l'arbitro in occasione dell'azione che porta al gol vittoria dei calabresi. Nel primo tempo gara equilibrata e un'occasione per parte. Il secondo tempo invece è una battaglia. La protesta del Canicattì arriva per un presunto fallo su Chris Gueye, oggi al debutto in casa. L'arbitro sorvola e il gioco prosegue. Sugli sviluppi dell'azione il Cittanova va in gol, con un secco tiro di Rao. Il portiere biancorosso Scuffia protesta e viene ammonito. Un minuto dopo, al 21', arriva anche il cartellino rosso. Esce Scopelliti per fare posto al secondo portiere Gickin. Al 27’ Gueye viene di nuovo atterrato in area e stavolta è rigore: dagli undici metri il neo acquisto del Canicattì scaraventa la palla sul corpo di Bruno. Finisce 0-1 con tante polemiche.

Le altre partite

Nelle altre partite pareggio interno della Sancataldese contro il Locri (padroni di casa in vantaggio al 6' pt con Cutrona, gol del pari al 5' st di Ficara), altro pareggio del Sant'Agata, che fa tremare il forte Lamezia (2-2, ospiti due volte in vantaggio: pt 7’ Vitale, 14’ Cadili, st 4’ Romano, 6’ Silvestri), netta vittoria per 3-0 dell'Acireale nel derby con il Paternò (pt 25' Sbrissa, st 23' Palermo, 41' De Martino).

Risultati

SERIE D - GIRONE I - 16^ GIORNATA - 18/12

Acireale - Paternò 3-0

Canicattì - Cittanova 0-1

Lamezia Terme - Città di S. Agata 2-2

Ragusa - Licata 0-1 (ieri)

Real Aversa - Mariglianese 2-2 (ieri)

San Luca - Castrovillari rinviata

Sancataldese - Locri 1-1

S. Maria Cilento - Catania 2-1

Trapani - Vibonese 2-1

Classifica

Catania 39 punti

Locri, Lamezia Terme 29

Sant'Agata 26

Vibonese 25

Trapani, Licata 23

Ragusa 22

Real Aversa, Castrovillari 20

Acireale, Sancataldese, Canicattì 18

San Luca, Santa Maria Cilento, Cittanova 17

Paternò 13

Mariglianese 4.

San Luca due gare in meno

Castrovillari, SM Cilento, Licata, Trapani una gara in meno

Real Aversa un punto di penalizzazione

Prossimo turno

17^ GIORNATA - 21/12

Castrovillari - Canicattì

Catania - Trapani

Cittanova - Lamezia Terme

Città di S. Agata - Acireale

Licata - San Luca

Locri - Real Aversa

Mariglianese - Santa Maria Cilento

Paternò - Sancataldese

Vibonese - Ragusa

