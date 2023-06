Il calcio siciliano piange il dirigente catanese Santo Palma, aveva appena compiuto 50 anni

A causa di un malore improvviso si è spento Santo Palma, dirigente di calcio. Aveva compiuto 50 anni pochi giorni fa. Un lutto che travolge il mondo dello sport siciliano e che ha provocato sgomento a giudicare dai tantissimi post di dolore e cordoglio che in queste ore si leggono su Facebook.

Santo Palma, catanese, era un dirigente molto apprezzato, disponibile con i cronisti sportivi, invitato spesso come opinionista nelle trasmissioni televisive per la sua competenza.

Tra le sue esperienza più brillanti, quella a Ragusa, dove nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato di Promozione e la Coppa Italia. Ma nella sua carriera ha ricoperto incarichi dirigenziali anche in altre società tra cui Valverde, Adrano, Acireale, Scordia, Atletico Catania e recentemente anche nel Catania Beach Soccer.

In queste ore lo ricordano amici, colleghi, società sportive e giornalisti che hanno condiviso esperienze con lui. «Mi sono svegliato con una notizia sconvolgente, non riesco a crederci... Un grandissimo uomo, grande conoscitore di calcio, il mio primo direttore, uno dei pochi che possa chiamarsi tale, oggi ci ha lasciato», scrive Gabriele Nocilla. «Non ci sono parole sono scioccato - commenta Santo Gianguzzo, ex giocatore di Catania, Atletico Catania e Trapani -. Una notizia che mai avremmo voluto dare. Si è spento Santo Palma, ex direttore del Ragusa ma soprattutto grande tifoso del Catania. Una notizia che ci ha scosso, letteralmente».

Con un posto lo ricorda anche il Catania Beach Soccer, società che nel 2021 lo aveva ingaggiato come responsabile dell'area tecnica: «Sgomento e tristezza, rimaniamo di sasso dinnanzi alla notizia della tua scomparsa, direttore. Santo Palma era uno di noi, ha partecipato attivamente alle nostre vittorie, anche quelle più recenti, aveva un forte legame per i colori della sua città per i quali ha, sempre, profuso massimo attaccamento e dedizione al lavoro. Oggi è un giorno triste per Catania, per il mondo del calcio, per chi ha conosciuto, stimato e apprezzato l’amico, e non solo il direttore, Santo Palma».

