Il Catania ha scelto il nuovo allenatore, è Luca Tabbiani

Sarà Luca Tabbiani il tecnico del Catania Fc, squadra di calcio neo promossa nel campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2023-2024. Nato a Genova il 13 febbraio 1979, l’allenatore ha vissuto le prime esperienze in Serie C alla guida del Fiorenzuola.

Luca Tabbiani (nella foto US Fiorenzuola 1922) sarà presentato ufficialmente alla stampa dopo la firma del contratto. Durante una conferenza, saranno illustrati i dettagli dell’accordo e verrà ufficializzata la composizione dello staff. È quanto si legge sul sito internet della società.