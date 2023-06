Calcio a 5, il Cus Catania vince il campionato italiano universitario

Il Cus Catania vince l’oro nel calcio a 5 ai Campionati nazionali universitari di Camerino e diventa campione d’Italia. Un lungo percorso partito dalle qualificazioni in cui gli etnei hanno eliminato il Cus Palermo e il Cus Cagliari e poi approdato nelle Marche. Nel girone, successivo con Cus Camerino e Cus Bari e, sconfitta ininfluente nell’ultima gara, con il Cus Ancona. In semifinale, il netto 3-1 con il Cus Torino spalanca le porte della finalissima dove il Cus Catania trionfa. Due gol di Licandri e il poker di Silvestri portano al successo per 6-4 sul Cus Macerata.

«La fantastica vittoria della squadra di calcio a 5, sostenuta dal tifo degli altri atleti catanesi presenti a Camerino - afferma il rettore Francesco Priolo (RPT: Priolo) - è la dimostrazione di quanto il gruppo sia fondamentale per raggiungere i traguardi più alti. Valori importanti di unione e di amicizia che, insieme alla forza di volontà e all’impegno, spiegano come i nostri universitari riescano a primeggiare nello studio così come nello sport».

“Un’altra vittoria che ci riempie di soddisfazione - commenta il presidente del Cus Catania Luigi Mazzone che si è complimentato con i ragazzi in diretta durante il live sul profilo Instagram del Centro universitario sportivo etneo -. A livello agonistico, la nostra crescita è stata costante. Negli anni dopo la pandemia, abbiamo raccolto un risultato importante dopo l’altro, con un numero significativo di promozioni nelle varie discipline, con l’organizzazione o con la partnership di manifestazioni a livello nazionale e adesso questo titolo italiano a livello universitario. Complimenti ai ragazzi del calcio a 5 e a tutti i medagliati di Camerino».