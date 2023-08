Il Catania cerca steward per lo stadio Massimino, i requisiti e come presentare la candidatura

Il Catania si appresta ad iniziare la stagione di serie C ed è alla ricerca di steward per le partite interne che la squadra giocherà allo stadio Angelo Massimino. Una selezione che è rivolta agli over 18 di entrambi i sessi.

Le mansioni

Per assicurare la sicurezza sugli spalti, Catania Football Club cerca e seleziona steward per lo svolgimento delle operazioni di controllo dei biglietti d'accesso, per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme comportamentali all’interno dell’impianto e la gestione dell’afflusso e del deflusso degli spettatori.

I requisiti

I candidati dovranno avere minimo 18 anni e il diploma di licenza media. Verranno valutate le candidature dei soggetti già abilitati e al tempo stesso saranno predisposti corsi di formazione per le persone selezionate ma non ancora in possesso della qualifica.

Come presentare la candidatura

I candidati che vogliono partecipare alla selezione dovranno inviare una mail all’indirizzo [email protected], specificando in oggetto “steward” e allegando il curriculum. Successivamente verranno esaminate le domande pervenute.