Catania-Avellino sarà la prima partita della regular season di Serie C trasmessa da Rai 2

Catania-Avellino entrerà nella storia. La partita di Serie C, in programma domenica 29 ottobre, alle ore 16, sarà trasmessa in diretta da Rai 2. È la prima volta che un match di serie D della regulas season viene trasmesso in chiaro sui canali della Rai. La prima volta in assoluto, infatti, è appannaggio del Palermo, con la finale play off 2021-2022 contro il Padova.

Ad annunciarlo è stata la Lega Pro che sui social ha scritto: "Frittatona di cipolle, familiare di birra gelata, tifo indiavolato e...Catania Avellino! Domenica 29 ottobre (dalle 16) una prima storica: un match della regular season della #SerieCNOW in diretta su @instarai2!".

Il match allo stadio "Angelo Massimino-Cibali" verrà, dunque, visto da tutti i tifosi gratuitamente, una partita dalla grande tradizione calcistica.

"La domenica su Rai 2 con la visione live di Catania-Avellino è un altro segnale della crescita e del miglioramento di una categoria seguita da milioni di tifosi italiani, che si sta meritatamente guadagnando una visibilità sempre maggiore", ha scritto la Lega Pro.