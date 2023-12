Mascalucia, arbitro picchiato al termine di una partita di calcio giovanile

Un arbitro, Gabriele Garufi di 17 anni, è stato malmenato su un campo di calcio di Mascalucia, al termine di una partita del campionato Juniores tra Mascalucia San Pio X e Gravina ed è finito in ospedale. Ha un rene tumefatto.

«È un episodio vergognoso e indegno, la lega nazionale dilettanti Sicilia è vicina al giovane arbitro malmenato al termine della partita. Come comitato siamo impegnati a 360 gradi nel contrasto a questi episodi di violenza che non devono e possono appartenere al mondo dello sport. Ringrazio il movimento arbitrale e sono vicino agli arbitri», dice il presidente della lega nazionale dilettanti Sicilia, Sandro Morgana. «Il nostro comitato regionale - aggiunge Morgana - da anni si batte per fronteggiare il fenomeno della violenza sui campi».