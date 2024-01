Nevica in Basilicata, non si gioca Picerno-Catania

A causa della neve che da stamani sta cadendo in Basilicata, e in particolare in provincia di Potenza, oggi non si giocherà la partita di calcio Picerno-Catania (serie C, girone C). Il fischio d’inizio del match, valido per la terza giornata di ritorno e rinviato a data da stabilire, era previsto alle ore 16.15 allo stadio Curcio.

La decisione - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Picerno - «è stata presa dall’arbitro Alberto Arena di Torre del Greco il quale ha constatato l’impraticabilità del campo di gioco».