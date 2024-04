Il Catania batte il Padova e vince la Coppa Italia di Serie C

Il Catania ha vinto la Coppa Italia di serie C. Dopo la sconfitta per 2-1 nella finale d’andata in casa in casa del Padova, la squadra siciliana ha vinto 4-2 nel match di ritorno dopo i supplementari (3-2 al 90') contro la formazione veneta. Il Catania vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di serie C, giunta alla 51ª edizione.

Pronti via e Bortolussi mette dentro dopo un’azione partita da destra da Liguori e rifinita a sinistra da Valente. Il Catania non riesce ad impensierire Zanellati finchè una punizione di Cicerelli colpisce il braccio attaccato al corpo di Perrotta. Di Carmine realizza il rigore del pareggio tra le proteste del Padova. Al 35' Valente e Bouah entrano a contatto, l’ex Palermo allarga a Liguori che, con il mancino, spara in porta. Il gol viene annullato per un presunto fallo di Valenti. Il Padova si innervosisce, Cicerelli, al 44', scambia con Zammarini, riceve la palla e batte Zanellati per il 2-1. Nella ripresa il Padova prende le redini del match e Perrotta, al 27', pareggia, di testa, su angolo di Radrezza. L’espulsione di Delli Carri cambia le carte in tavola, Torrente è costretto a rivoluzionare la squadra. Al 44' angolo di Chiricò, testa di Monaco, ginocchio di Marsura e rete del 3-2.