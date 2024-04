Il Catania vince contro il Benevento e si salva: adesso testa ai playoff

Una stagione vissuta tra alti e bassi, quella del Catania, ma alla fine gli etnei sono riusciti a rimanere in serie C e anzi andranno ai playoff, in virtù della vittoria della coppa Italia di categoria (direttamente alla fase nazionale), conquistata nelle scorse settimane. I rossoblu hanno vinto, al massimino, un vero e proprio spareggio salvezza contro il Benevento, per 1-0, grazie ad una rete di Cianci. Gara non per deboli di cuore al Massimino, con più di ventimila tifosi presenti, anche tra qualche fischio.

La squadra di Auteri resta così al terzo posto, con l’Avellino che blinda la seconda piazza superando sempre di misura (1-0) il Crotone grazie al rigore trasformato nel finale da Patierno (20 gol come Murano, con cui condivide la vetta della classifica cannonieri). Il Crotone, ai playoff, farà visita al Picerno battuto sul campo della Juve Stabia (3-2, doppietta del difensore-bomber Bellich che sale a quota 8), premiata per la promozione in B dal presidente della Lega Pro Matteo Marani.