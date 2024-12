Mongibello Cup, alle pendici dell'Etna la festa del calcio giovanile

Alle pendici suggestive dell’ Etna innevata, «Tornei Giovanili Sicilia» saluta il 2024 con un evento iconico all’interno del panorama del calcio giovanile. Si é chiuso quest’oggi, con le fasi finali, il «Mongibello Cup» appuntamento storico siciliano che caratterizza il periodo delle festività natalizie e che proietta le società verso l’inizio di un nuovo anno agonistico. Giunto alla sua nona edizione, il torneo rappresenta una delle tappe più importanti del ricco calendario stagionale grazie a tre intense giornate che uniscono l’anima calcistica con quella turistica e culturale sempre all’insegna dei sani principi dello sport.

Grazie a questi presupposti, la partecipazione è stata notevole e rilevante abbracciando l’intera re-gione con squadre provenienti dalle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanisset ta, Palermo e Trapani. Un successo per nulla scontato che certifica il grande lavoro organizzativo da parte dell’intero staff di «Tornei Giovanili Sicilia». Sono state ben otto le categorie che hanno caratterizzato l’evento coinvolgendo oltre un migliaio di ragazzi appartenenti alle annate del 2010 sino al 2017. A livello numerico, infatti, si sono presentate 82 squadre ai nastri di partenza dagli Under 15 e 14 sino ai Primi Calci (2016-2017) passando per Esordienti (2012-2013) e Pulcini (2014-2015). Entrando nei dettagli del torneo, la categoria Under 15 ha visto la partecipazione di 9 squadre con Buon Pastore, Torregrotta e Jonia Calcio a distinguersi particolarmente. Tra gli under 14, Calcio Sicilia e New Eagles hanno vinto i rispettivi gironi da quattro squadre ciascuno. Per quanto riguarda gli Esordienti, duello aperto tra la provincia messinese e quella catanese. Nella fase finale dell’annata 2012 si affronteranno Aga Messina, La Meridiana, TeamSport e Ragusa Boys a fare da outsider.