Catania, arriva il nuovo attaccante Giuseppe De Luca

Giuseppe De Luca è un nuovo attaccante del Catania. Il jolly offensivo classe 1991 in carriera ha anche indossato le maglie di Atalanta (35 presente e 6 reti in A), Bari, Vicenza, Virtus Entella e Cluj. Nella scorsa stagione ha militato nella Triestina. È stato capocannoniere della Coppa Italia nel 2013/14 e del Torneo di Viareggio nel 2011. Complessivamente il neo-rossazzurro ha realizzato 69 reti nelle competizioni professionistiche, vanta anche 12 presenze e 4 gol con le Nazionali Under 20 e Under 21.

