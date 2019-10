"Figli del set", il regista catanese Lo Piero approda nelle sale

Il regista catanese Alfredo Lo Piero esordisce nelle sale cinematografiche con il documentario “Figli del set”. La pellicola sarà proiettata il 16 ottobre alle 20,30 nel Cinema Aquila di Roma e successivamente all’Università La Sapienza, sempre nella capitale.

Il film, grazie a Distribuzione indipendente di Giovanni Costantino, potrà essere visto nelle sale in tutta Italia e, naturalmente, avrà un'attenzione particolare in Sicilia. Girato in diverse location, tra cui Roma e il Museo del cinema alle Ciminiere di Catania, e presentato in anteprima al Giffoni Filmfest, il documentario racconta la storia di alcune grandi famiglie di cineasti, tramite le testimonianze dirette di: Carlotta Bolognini, Manolo Bolognini, Richy Tognazzi, Simona Izzo, Danny Quinn, George Hilton, Fabrizio Frizzi. Di Giancarlo Giannini è la voce narrante.

Il regista di “Figli del set”, sarà inoltre protagonista di una delle prossime puntate di “Cinematografo” di Gigi Marzullo su Rai Uno. Per Alfredo Lo Piero l’uscita nelle sale di “Figli del set” è un’altra grande soddisfazione a distanza di pochi giorni dalla prestigiosa partecipazione, da finalista, al NVIFF Awards di Amsterdam, tra le 8 opere ammesse alla sezione "Documentari".

Un riconoscimento, di pubblico e di critica, importante per “La libertà non deve morire in mare”: il dramma dei migranti che partono dalle coste del Nord Africa per raggiungere Lampedusa.

Spiega Alfredo Lo Piero: “In Olanda il fenomeno migratorio nel Mediterraneo sembra distante, il dolore per migliaia di morti è appena percepito. Il mio film è stato un pugno nello stomaco, come già lo era stato in tante altre città in ogni continente dove è stato proiettato o ha partecipato a rassegne cinematografiche. Per me e per il mio distributore, che ha pienamente sposato il progetto, Giovanni Costantino, è una soddisfazione enorme essere arrivato in finale, insieme ad altre opere di grande impatto sociale e attualità, come il femminicidio, l’emergenza climatica, l’inquinamento degli oceani. Insieme a Gideon Omoragbon, uno dei sopravvissuti al naufragio di una delle tante “carrette del mare” abbiamo raccolto solidarietà e apprezzamento. Questi sono i premi più importanti”.

