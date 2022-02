È catanese l'autore della colonna sonora del film "Il Filo invisibile"

È un siciliano l'autore della colonna sonora del film "Il Filo invisibile" del regista Marco Simon Puccioni in uscita nelle sale il 21 febbraio e su Netflix dal 4 marzo.

Si chiama Salvo Saverio D’Angelo, catanese, 46 anni ed è l'autore del singolo “Beautiful life (Love is around)”, in collaborazione con Donata Brischetto, finalista dell’ultima edizione di The Voice Senior. Il brano è la colonna sonora del film.

D’Angelo ha mosso i primi passi nel mondo della musica a 16 anni come conduttore e dj radiofonico in una piccola radio locale. Alternava l’amore per la musica con il cinema, da piccolo amava giocare con i suoi amici, spesso nel ruolo di regista, filmava, con una piccola telecamera, storie per lo più divertenti e sognava guardando i film di diventare un attore. Questo desiderio lo spinse, una volta ottenuta la maturità, a trasferirsi a Roma.

Nella capitale ha studiato recitazione, dizione e conduzione. Ha partecipato a spot televisivi nazionali e internazionali e ha fatto parte anche del dei "ragazzi" di Domenica In su Raiuno. A 30 anni ritorna alle sue più grandi passioni: il cinema e la musica. Il 28 febbraio uscirà il videoclip che sarà in concorso alla prossima edizione XIX Roma videoclip festival ideato e diretto da Francesca Piggianelli.

