Catania, casting per 31 comparse per "Change of (he)art" , il nuovo film di Massimiliano Russo

Dopo Transfert e Altavoce continua il percorso da regista dell'attore catanese Massimiliano Russo. Ad aprile girerà il suo nuovo film dal titolo "Change of (he)art", che per come è scritto, giocando con le parole "egli, cuore e arte", puó dar luogo a diverse interpretazioni. Ancora intrighi psicologi, dunque, nella trama dell'emergente professionista etneo.

Scritta la sceneggiatura è adesso tempo di trovare il cast. Il film verrà girato in primavera a Catania e l'agenzia di casting dell'attore cerca 31 figuranti, 10 donne e 21 uomini, con precise caratteristiche.

Nello specifico si ricercano:

2 donne taglia 42;

5 donne taglia 42-44;

3 donne taglia 44-46;

3 uomini taglia S;

1 uomo taglia S/M;

3 uomini taglia M;

7 uomini taglia L;

2 uomini taglia XL;

2 uomini taglia XXL;

3 uomini taglia XXXL.

Per proporsi non bisogna avere capelli colorati, tatuaggi vistosi e piercing.

Il casting è rivolto ai soli residenti di Catania. È possibile inviare la propria candidatura entro il 28 febbraio all'indirizzo email [email protected] indicando come oggetto "casting change of heart, nome e cognome" . Nel testo, le taglie per i vestiti, la misura delle scarpe e, in allegato, una foto a figura intera con camicia bianca e pantalone scuro.

© Riproduzione riservata