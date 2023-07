Un catanese sul set con Harrison Ford, Edoardo Strano: «Con Indiana Jones ho vissuto un sogno»

«Da attore, un progetto del genere non osi nemmeno sognarlo». Ma il sogno lo ha vissuto davvero Edoardo Strano, catanese classe 1993, nelle sale al fianco di Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge in Indiana Jones e il quadrante del destino.

Edoardo interpreta l'assistente di Archimede, in un passaggio dell'incontro tra Indiana Jones e lo stesso matematico, ambientato a Siracusa nel 214 a.C, «Per me è stata un'occasione più unica che rara - spiega Strano - non avrei mai immaginato di condividere il set con attori di questi calibro».

L'opportunità è arrivata tramite un provino segretissimo. «Non sapevo neanche si trattasse di Indiana Jones - racconta - dai pochi riferimenti ho avuto l'occasione di capire un po' il contesto del personaggio, poi la notizia: avrei recitato nel quinto capitolo di una delle saghe più famose nel mondo del cinema».